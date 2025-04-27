أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو 948 ألفا و640 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 948 ألفا و640 فردا، بينهم 1030 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10719 دبابات، منها 8 دبابات أمس السبت، و22325 مركبة قتالية مدرعة، و27007 قطع مدفعية، و1373 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1145 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و34011 طائرة مسيرة، و3196 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و46187 من المركبات وخزانات الوقود، و3860 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



