أمير قطر ووزير خارجية تركيا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية

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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في قصر لوسيل صباح اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء الأحد، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما بحث الجانبان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

وتربط تركيا بقطر شراكة استراتيجية تأسست عام 2014، تتعزز باستمرار من خلال الزيارات رفيعة المستوى والاتصالات المنتظمة وتوقيع العديد من الاتفاقيات.

وتشكل اللجنة الاستراتيجية العليا، الإطار المؤسسي للعلاقات التركية القطرية، وتعقد اجتماعها سنويا برئاسة مشتركة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتستضيفها الدولتان بالتناوب منذ عام 2015.

ووقع البلدان في ختام اجتماعات اللجنة نحو 107 اتفاقيات تغطي مجالات التعاون الثنائي كافة.

من ناحية أخرى، تجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر حاجز المليار دولار عام 2024.

وتتبنى تركيا وقطر النهج ذاته تجاه القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك الوضع بفلسطين وسوريا، وتواصلان مشاوراتهما في هذا الصدد.

كما يتعاون البلدان بشكل وثيق على المستوى الثنائي وفي المنصات المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.