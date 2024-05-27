نجم بايرن ميونخ يرفض الانتقال لبرشلونة

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حسم جوشوا كيميتش نجم وسط بايرن ميونخ، الجدل حول إمكانية انضمامه لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واقترب نادي برشلونة من إعلان تولي هانزي فليك تدريب البلوجرانا بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد رحيل تشافي هيرنانديز بشكل رسمي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الكتالونية فإن فليك كان لديه أولوية للتوقيع مع لاعب محور قوي مثل كيميتش ونفس الرؤية للنادي.

وأشارت إلى أن عرض برشلونة قد قوبل بالرفض النهائي من جانب نجم وسط البافاري الذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع ناديه الألماني.

وأوضحت أن العرض المادي كان غير جيد للاعب حيث يحصل على 19.5 مليون يورو سنويًا وهو رقم من الصعب أن يدفعه برشلونة الآن بسبب أزمته المادية.