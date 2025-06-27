أوليفر كان يرد على عرض هيرتا برلين

ذكر تقرير إعلامي أن أوليفر كان، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق، رفض عرضًا لتولي منصب المدير التنفيذي في فريق هيرتا برلين، المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة بيلد، تواجد كان في برلين يوم الأربعاء الماضي للاجتماع بفابيان دريشير، رئيس هيرتا.

وكان الرئيس التنفيذي السابق لبايرن مهتما في البداية بالوظيفة، لكن التوقيت لم يكن مناسبًا.

بعد مغادرة المدير التنفيذي توم هيريش، الذي كان يعمل بشكل طوعي إلى حد ما، لا يزال النادي، الذي يتخذ من برلين مقرا له، يبحث عن خليفة لهيريش.

وذكرت تقارير إعلامية، الأسبوع الماضي، إن رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا كان مرشحًا، ولكن يقال إنه رفض أيضا عرض هيرتا.

وذكرت مجلة كيكر اليوم الجمعة أن هيرتا يناقش إمكانية التعاقد مع فيليكس ماجات، الذي أنقذ النادي من الهبوط في 2022 كمدير فني.

ولكن، هبط هيرتا في موسم 2022/2023 ويلعب في دوري الدرجة الثانية منذ ذلك الحين.