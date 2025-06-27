إسرائيل تشن سلسلة غارات على موقع لحزب الله في جنوب لبنان

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن طائراته الحربية استهدفت موقعا تابعا لحزب الله في منطقة سلسلة جبال بوفورت جنوبي لبنان، موضحاً أنه يستخدم لإدارة منظومات نارية ودفاعية تابعة للحزب.

وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الموقع يعد جزءا من مشروع بنية تحتية تحت الأرض "تم تدميره بالكامل" جراء الغارات الجوية، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه رصد في وقت سابق محاولات من جانب حزب الله لإعادة تأهيل هذا الموقع، مؤكدا استهداف ما وصفها بـ"البنى التحتية الإرهابية" في المنطقة.

واعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إعادة بناء الموقع تشكل "انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، متوعدا بمواصلة العمل للقضاء على أي تهديد أمني لإسرائيل، بحسب تعبيره.