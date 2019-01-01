شرطة موسكو تعتقل أكثر من 200 شخص خلال مظاهرات للمعارضة

ذكرت مدونة "أو.دبليو.دي-انفو" للحقوق المدنية أن الشرطة الروسية ألقت القبض على أكثر من 200 شخص، خلال احتجاجات في العاصمة موسكو.

وشارك مئات النشطاء في احتجاجات خارج مكتب عمدة موسكو اليوم السبت، بعد أن تم رفض العديد من مرشحي المعارضة بشكل مثير للجدل من خوض انتخابات مجلس المدينة المقبلة.

وأضافت المدونة أنه كان بالإمكان رؤية الشرطة وهي تلقي القبض على الكثير من الأشخاص وتضعهم في مركبات للشرطة حول مبنى مجلس البلدية.

وكانت الشرطة حذرت في وقت سابق من اتخاذ إجراء صارم ضد المسيرة، التي لم تسمح بها سلطات المدينة.

وقالت الشرطة إنها "ستتخذ كل الإجراءات المطلوبة" لمنع أي انتهاك للنظام العام، طبقا لما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وخلال المسيرة، أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى مجلس البلدية بالسيارات والحافلات وأجرت عمليات فحص لبطاقات الهوية لكثير من المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ورفض الكشف عن هويته: "ما يحدث هنا غير قانوني تنتهك السياسة حقوقنا".

ويطالب المحتجون بأن يتم السماح للمرشحين المستقلين بخوض الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر.

وتم رفض إجمالي 57 مرشحا، بينهم معارض حكومي بارز، يدعى اليا ياشين.

وذكرت لجنة الانتخابات أن الوثائق التي سلمها المرشحون الذين تم رفضهم، تم اعتبارها مزيفة، حيث إنها تضمنت أخطاء مثل حروف ناقصة أو توقيعات زائفة من جانب مؤيدين.