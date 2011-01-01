وزيرة داخلية إيطاليا تثير أزمة تدفق المهاجرين التونسيين مع الرئيس التونسي

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيني التي تقوم بزيارة الى تونس، اليوم الاثنين، إنها تحدثت مع الرئيس قيس سعيد بشأن التدفق الكبير للمهاجرين التونسيين إلى السواحل الإيطالية.

وتأتي زيارة الوزيرة الإيطالية في وقت تشهد فيه رحلات الهجرة على قوارب صغيرة انطلاقا من السواحل التونسية تحولا نوعيا بتدفق العائلات والشباب بشكل يومي إلى السواحل الإيطالية مع استقرار عوامل المناخ والإبحار.

وذكرت الوزيرة لامورجيني "تحدثنا عن المساعدات التي تحتاجها تونس... كما تحدثنا أيضا عن تفاقم عدد المهاجرين القادمين من تونس ووجدت تفهما من الرئيس قيس سعيد".

وأوضحت وزيرة الداخلية الإيطالية "أريد أن أؤكد أن ما تحدثت عنه السلطات في إيطاليا سابقا من تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، فإن هذا يخص المهاجرين المتواجدين من قبل في إيطاليا وهي لا تخص المهاجرين الذين يتدفقون الآن".

وقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعني بالهجرة في تونس، وصول أكثر من 2500 مهاجر تونسي غير شرعي إلى السواحل الإيطالية خلال الشهر الجاري.

وينشر الكثير من المهاجرين مقاطع فيديو توثق رحلاتهم في البحر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن في أغلبها شكاوي من البطالة والفقر وتدني الخدمات الصحية في تونس.

وكان عمدة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية القريبة من السواحل التونسية هدد بإعلان حالة الطوارئ في ظل التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا على الجزيرة.