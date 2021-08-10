العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان

التقى ملك الأردن عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بترا» الأردنية.



وأكد العاهل الأردني خلال اللقاء، ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها.



وأشار الملك إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.