رد تيسير سليمان، القيادي في حركة حماس، على ما أوردته صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بشأن قيادة وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر؛ صفقة كاملة تتضمن إعادة كل المحتجزين، مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لـ«الجزيرة» إن «حماس عبرت منذ اليوم الأول عن موقفها بالذهاب إلى صفقة تتضمن الكل مقابل الكل»، مؤكدا أن «الاحتلال يريد أن يأخذ ولا يعطي، يقتل ولا يوقف الحرب».

واعتبر أن التكتيكات الإسرائيلية الحالية ليست جديدة، مضيفا أنها «جزء من حالة المناورة التي يستخدمها الاحتلال باستخدام أوراق متعددة، ومارس ذلك مع السلطة ومنظمة التحرير اللتين قبلتا التفاوض معه لفترات طويلة على موضوع الحق الفلسطيني».

ووصف موقف حماس بأنه كان «واضحا» بشهادة جميع الوسطاء، مضيفا:« نحن مستعدون للذهاب إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، ضمن آلية لتوزيع المساعدات وإدخالها لوقف التجويع، وضمن صفقة تبادل للأسرى وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار».

وأكد أن المقاومة مستمرة في عملياتها، قائلا: «الشعب يرى أن مقاومته هي الحامية له، وأنها تعبر عن إرادته وبوصلته الواضحة بأن شعبا تحت الاحتلال له الحق في أن يقاوم».

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة المراوغة وكسب الوقت منذ اليوم الأول للمعركة، معتبرا أن عدم مناقشة مجلس الوزراء الإسرائيلي للرد على مقترح التهدئة الأخير هو جزء من هذه الاستراتيجية.

وأوضح أن الاحتلال يعتقد أن باستطاعته تحقيق هدفيه الرئيسيين، في الإفراج عن أسراه بالقوة العسكرية، والثاني في تحقيق رغبة الانتقام والقتل التي عبر عنها قادته العسكريون.

وشدد على أن «الحقيقة أن الاحتلال لم ينتصر في هذه المعركة؛ ولكنه يريد أن يجعل من طول أمدها مقياسا لانتصاره»، مشيرا إلى فشل تحقيق هذا الهدف بدليل أن جيش الاحتلال يقاتل منذ عامين ولم يحقق أهدافه.

واستشهد بتراجع نسبة التعبئة في صفوف جيش الاحتياط من 150% في بداية الحرب إلى 39% في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رفض 75% من الإسرائيليين الاستمرار في القتال بقطاع غزة.