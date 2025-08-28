  غارات إسرائيلية على محيط منطقة الكسوة بريف دمشق - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 12:17 ص القاهرة
د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 11:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أغسطس 2025 - 11:28 م

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة الكسوة بريف دمشق، في الوقت الذي كثف فيه من تحليقه في سماء العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.
 


