 غارات إسرائيلية على محيط منطقة الكسوة بريف دمشق

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة الكسوة بريف دمشق، في الوقت الذي كثف فيه من تحليقه في سماء العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.

