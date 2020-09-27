نادين نجيم: هناك نساء تحب جلادها

صراع شرس شهدته الحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة"، حيث حلّت النجمة نادين نسيب نجيم ضيفة على مقدمي البرنامج الثلاثة نيقولا معوض، وخالد سليم، وقيس الشيخ نجيب.

ودافعت نادين بشدة عن المرأة التي يفرض الرجل عليها السيطرة ولا يدع لها قرارًا، وبعدما أقر قيس بأن نساءه تحبه بشده، وبررت نادين ذلك قائلة "هناك نساء تحب جلّادها".

وبعد الصوت العالي الذي استخدمه قيس، خلال محادثاته مع زوجته، لم يكن لنادين سوى أنها اعترضت على طريقته، وأن كل ما تحتاجه المرأة هو الرجل الذي يقدرها ويحترمها ويفهمها ويكون داعمًا لها دائمًا.

ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـOSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة.

وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، همض قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions، حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب دراماتيكي وأحياناً مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.