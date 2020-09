نادين نجيم: هناك نساء تحب جلادها

View this post on Instagram

نادين نسيب نجيم دخلت بحوار غريب مع قيس الشيخ نجيب! تفتكر مين هيقدر يغير رأي مين؟ ‏‏#qa3det_regala3 @nadine.nassib.njeim @qayssheikhnajibofficial @khaledselimofficial @nicolasmouawad @qa3detregala #قعدة_رجالة3 ‏#osn #هوvsهي