السفير اليمني يثمن مواقف مصر الثابتة بقيادة الرئيس السيسي في دعم الشرعية الدستورية

أقامت السفارة اليمنية في جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، حفلاً خطابياً بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

ونقل رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر تحيات وتهاني المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى الحاضرين جميعاً بهذه المناسبة التاريخية الخالدة، مؤكداً بأن كلمة «هادي» التاريخية كانت كاشفة، وموحدة وكافية لتلخيص الموقف وما ينبغي أن يكون عليه الحال في التحالف الوطني الجمهوري ووحدة الصف في مواجهة الميليشيات الانقلابية العدو الأول والأوحد لليمنيين وثورتهم ونظامهم الجمهوري.

وقال بن دغر: «نحن جميعاً مطالبين استناداً إلى دعوة الرئيس وإلى المصلحة الوطنية العليا للبحث عن طرق ووسائل تتجاوز الواقع الانقسامي وبناء تحالف حقيقي يعظم من شأن قدراتنا في وجه الآلة الإمامية الإيرانية، والتوقف عن المهاترات والخلافات الداخلية التي كانت سبباً في تضرر النظام الجمهوري وضعف جبهة مواجهة الانقلاب».

وأشار بن دغر إلى أن اليمنيين في كافة محافظات ومناطق البلاد قد اظهروا تحدياً وحماساً منقطع النظير في الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة في مواجهة الهيمنة والجرم الأمامي، مجدداً التأكيد على أن الشرعية الدستورية كانت وستظل داعمة لكافة جهود ومبادرات السلام العربية والدولية، وستعمل جاهدة من أجل تحقيق السلام الشامل والدائم وفقاً للمرجعيات التي توافق عليها اليمنيون ودعمها الإقليم والعالم اجمع، وصولاً إلى بناء اليمن الاتحادي الجديد.

من جانبه أكد سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم، أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يأتي في ضل ظروف صعبة يعيشها اليمن، الأمر الذي يحتم على كافة القوى السياسية والاجتماعية العمل بروح موحدة على استعادة روح الثورة وزخم نظامها الجمهوري، مؤكداً على أهمية توحيد الصف الجمهوري.

وأضاف: «إننا جميعاً مدعوون إلى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة لندرك من جديد أهمية وضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب الوطنية والحفاظ على النظام الجمهوري وحق الشعب في الكرامة والمواطنة المتساوية، وهو ما تقوم به الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ومعه كافة الشرفاء والمخلصين من أبناء الشعب اليمني».

وثمن السفير مارم، دعم مصر العروبة وتضحيات أبنائها في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري، معرباً عن تقدير اليمن حكومة وشعباً لمواقف مصر الثابتة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الشرعية الدستورية والحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته.