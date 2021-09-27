توقف تدفق الحمم من بركان لا بالما في إسبانيا بعد 8 أيام من الثوران

توقف تدفق الحمم البركانية من بركان في جزيرة لا بالما،وهي واحدة من جزر الكناري في إسبانيا، اليوم الاثنين، بعد ثوران استمر ثمانية أيام تسبب في دمار واسع النطاق وعمليات إجلاء وحظر تجوال.

وحل الصمت فجأة على البركان في كومبر فيجا. ولم تعد تسمع أصوات الانفجارات وهسيس المواد المنبعثة في التقارير التلفزيونية. لكن سحابة من الرماد والدخان ما زالت تحوم فوق القمة رغم أنها كانت أصغر مما كانت عليه خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ ثوران البركان قبل أكثر من أسبوع، لم يكن واضحا متى سينتهي هذا الثوران. وقال خبير براكين اليوم الاثنين في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية إن مثل هذه الحالات من توقف الثوران البركاني ليست معتادة، وإنه من السابق لآوانه القول ما إذا كان ثوران البركان قد انتهى أخيرا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون أن تدفق الحمم البركانية كان يقترب من البحر اليوم الاثنين، وكان على بعد 800 متر فقط من الساحل الغربي للجزيرة، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجوال في عدة بلدات قريبة.

ويمكن أن تتكون أبخرة سامة عندما تختلط الحمم البركانية، التي تبلغ درجة حرارتها الألف درجة مئوية، بالمياه المالحة.