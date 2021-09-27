 روسيا وبيلاروسيا تبحثان رد فعل مشترك على نشر قوات الناتو في أوكرانيا - بوابة الشروق
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روسيا وبيلاروسيا تبحثان رد فعل مشترك على نشر قوات الناتو في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 3:30 م

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نشر قوات الناتو في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تصريح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، اليوم، بأن موسكو ومينسك مستعدتان لتنفيذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف بيسكوف أن هذه الإجراءات ستضمن المصالح الاستراتيجية وأمن بلدينا، لافتا إلى أن بوتين علق مرارًا على التوسيع المحتمل للبنية التحتية العسكرية للناتو في الأراضي الأوكرانية وقال إن هذا يتجاوز الخطوط الحمراء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو إنه توصل إلى اتفاق مع بوتين للرد المشترك على نشر قوات الناتو.

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