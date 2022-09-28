وزير خارجية الإمارات يتصل برئيس وزراء إسرائيل ويتطلع لنمو العلاقات

أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، اتصالا هاتفيا مع يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل.



وتقدم الوزير الإماراتي خلال الاتصال بالشكر إلى رئيس وزراء إسرائيل على "حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة على رأس وفد رسمي إلى إسرائيل والتي جاءت تزامنا مع احتفال البلدين بمرور عامين على توقيعهما الاتفاق الإبراهيمي للسلام".



وأكد أن "نجاح البلدين في بناء علاقات مثمرة وراسخة يعد تجسيدا واضحا لفوائد السلام بالنسبة لمنطقتنا وقدرتنا على العمل معا من أجل مستقبل مزدهر للأجيال القادمة".



وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء الثلاثاء إن عبدالله بن زايد "أشاد خلال الاتصال ببيان لابيد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الذي أكد خلاله أهمية السلام بالنسبة لشعوب المنطقة ودعوته لحل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".



وأعرب عن "تطلعه إلى نمو وتطور العلاقات بين البلدين على المستويات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما".