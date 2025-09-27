طقس استوائي في المحيط الأطلسي يضرب منطقة الكاريبي وقد يضرب جنوب شرق أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشكل طقس استوائي خطير اليوم السبت في المحيط الأطلسي، فيما زادت قوة أمبرتو ليتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة القوية، وقد يستهدف جنوب شرق الولايات المتحدة .

وأعلن وليام كوجزويل عمدة مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا حالة الطوارئ قبل الوصول المتوقع للنظام الجوي إلى جنوب شرقي ساحل الولايات المتحدة كإعصار مطلع الأسبوع المقبل.

وقال كوجزويل في بيان صحفي: "خطوة اليوم تتعلق بالاستعداد. إن فرقنا تطهر البالوعات وتعد المضخات والحواجز وتعدل (انتشار) الموظفين بحيث نتمكن من الاستجابة سريعا إذا ساءت الأوضاع".

ونصح هنري ماكماستر حاكم ساوث كارولينا، الذي أعلن حالة الطوارئ في جميع أرجاء الولاية أمس الجمعة، السكان بتوخي الانتباه الوثيق للعاصفة.

وأضاف: "رغم أنه يصعب التنبؤ بوصول العاصفة وسرعتها وكثافتها، نعلم جيدا أنها ستجلب رياحا عاتية وأمطارا غزيرة وفيضانا عبر الولاية بأكملها".

وأفاد المركز الوطني للإعاصير، ومقره ميامي، في أحدث بيان إرشادي، بأن الإعصار أمبرتو تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 230 كيلومترا في الساعة اليوم السبت.

وأضاف أن الإعصار كان على بعد 587 كيلومترا شمال شرق جزر ليوارد الشمالية، وأنه يتحرك غربا بسرعة 13 كيلومترا في الساعة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن أمبرتو قد يؤدي إلى أمواج عالية وتيارات قوية لجزر ليوارد وجزر فيرجن وبورتو ريكو برمودا مطلع الأسبوع الجاري.