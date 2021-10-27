البنك الدولي يعلق مساعداته للسودان‏

قرر البنك الدولي، تعليق مساعداته للسودان‏ على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

جاء ذلك حسبما أوردت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل ظهر الأربعاء، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر تعليق مشاركة السودان في كل الأنشطة الخاصة به، وقال في بيان، إن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى هذا القرار خلال اجتماع عقده أمس.

وأشار إلى أنّ قرار تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد سيظل ساري المفعول ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين بالفعل في هذا البلد.

ورحب مجلس السلم والأمن، بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله ودعاهم إلى الإفراج فورا عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين.

وقرر المجلس، إنشاء بعثة تشاورية في السودان بهدف إجراء حوار مع كل الأطراف المعنية بغية إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الحالي، داعيًّا تلك الأطراف إلى استمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة في أكتوبر 2020 واحترام المواعد المنصوص عليها بموجبهما.

وناشد البيان كل الأطراف المعنية في السودان "إعطاء الأولوية إلى المصالح العليا للدولة وشعبها والحفاظ على الهدوء والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري كالطريقة الوحيدة القابلة للحياة إلى إنقاذ العملية الانتقالية الديمقراطية حاليا والتوصل إلى حل توافقي ومستدام لمشاكل السودان".