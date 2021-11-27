احتفل محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، بالذكرى الأولى للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام:"سنة كاملة فاتت على واحد من أغلى الأهداف في حياتي، للمرة الأولى وممكن الأخيرة اللي هحتفل فيها بذكرى الهدف الجميل اللي حسم لقب غالي جدا للنادى الأكبر فى أفريقيا، الأخيرة لأني مقتنع أنها جزء من التاريخ وأن القادم إن شاء الله لازم يكون أفضل وأكثر وأن لاعيب الكورة بينهى مستقبله أنه يعيش على ماضية".

وأضاف: "اسم الشهرة القاضية والقاضية بتيجى فى النهاية، وأنا بقولك إن شاء الله دى مش نهاية، دى بداية لأحلام كبيرة وكثيرة، ليلة 27 نوفمبر وبعد خط النص بشوية أفريقيا يا أهلى فى ودنك، والكورة فى وش رجلك والباقى انتوا عارفينه".

وأتم:" لكل جمهور الأهلى سنة حلوة يا جميل".

وسجل أفشة هدف الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال قبل عام وقاد الأهلي للقب التاسع.