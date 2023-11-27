حماس: المقاومة توصلت للعدد المطلوب من الأسرى لتمديد الهدنة ليومين

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن الحركة منذ البداية أعلنت جديتها في الهدنة الإنسانية.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، مساء الاثنين، أنّ الحركة أُبلغت من المقاومة في الداخل، بالوصول إلى العدد المطلوب من الأسرى بما يُمكن تمديد الهدنة ليومين، بعد البحث الجاد لدى كل الفصائل والمكونات والعائلات.



وأشار إلى أنّ الحركة جادة وتسعى بجدية للبحث عن أي فرد من النساء والأطفال الذين يمكن أن يكونوا موجودين في غزة بهدف إطلاق سراحهم وتمديد الهدنة.



وعبّر عن تطلع الحركة لأن تتمكن المقاومة من الوصول للمزيد من الأسرى من النساء والأطفال ممن يبلغون أقل من 19 عاما.



ولفت إلى أنّ اتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية، نص على أنه يمكن تمديد أيام الهدنة حال التوصل لعدد أكبر من 50 أسيرا بشروط وقف إطلاق النار ووقف تحليق الطيران في أرجاء القطاع واستمرار دخول المساعدات لكل مناطق القطاع وتحديدا للشمال.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.