صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامج الوقاية من المخدرات في 2000 مدرسة بـ17 محافظة

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برنامجًا وقائيًا يهدف إلى حماية طلاب المدارس من خطر تعاطي المخدرات. شمل البرنامج أكثر من 2000 مدرسة في 17 محافظة خلال الشهرين الأولين من العام الدراسي الحالي، ويستهدف الوصول إلى 10,000 مدرسة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي 2024/2025.

زار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إحدى ورش العمل التي تنفذ البرنامج بمدرسة الشروق الرسمية للغات في بني سويف، بمرافقة الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

تفاصيل البرنامج

يعتمد البرنامج الوقائي على وسائل مبتكرة وأنشطة تفاعلية لتعزيز الوعي بأضرار الإدمان بين طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. تتضمن هذه الوسائل:

رسائل توعوية مرئية: باستخدام فيديوهات توضح الأضرار المادية والصحية والمعنوية لتعاطي المخدرات.

ورش عمل تفاعلية: يقوم المتطوعون لدى الصندوق بمساعدة الطلاب في تحليل المشكلات المتعلقة بالإدمان واستخلاص الدروس المستفادة.

أدوات إبداعية: مثل الأفلام القصيرة والتنويهات الإعلامية لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات.

أسلوب المحاكاة: لعرض تأثير الإدمان بطرق جذابة ومؤثرة.



أهداف البرنامج

تعزيز حاجز الرفض لدى الطلاب لأي فكرة مرتبطة بالإدمان.

رفع الوعي بمخاطر المخدرات الاصطناعية وعلاقتها بزيادة الجرائم والحوادث.

تقديم حلول مبتكرة من خلال استراتيجية العصف الذهني لتحليل المشكلات واقتراح طرق فعالة للتعامل معها.



يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية متكاملة ينفذها الصندوق لتوعية النشء والمراهقين بخطورة تعاطي المخدرات، مع التأكيد على أهمية استمرارية البرامج الوقائية في تعزيز بيئة آمنة ومستدامة للطلاب