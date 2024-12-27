كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

أكد كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر أن الدوري السعودي أقوى من نظيره الفرنسي، مُشيرًا إلى أن التتويج بالبطولات في المملكة العربية السعودية هو أمر صعب.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "المقارنة بين الدوري السعودي والفرنسي؟ أستطيع أن أقول وبكل سهولةٍ إن الدوري السعودي يتفوَّق".

وأضاف المهاجم البرتغالي: "لا أقول ذلك لأنني ألعب في الدوري السعودي، ولا يهمني آراء الناس.. على مَن يعارضني أن يأتي للسعودية، ويرى بعينيه".

وتابع: "أريدهم أن يركضوا تحت درجةٍ حرارةٍ تقارب 40 درجةً مئويةً، وسنرى كيف ستصبح أجسادهم".

وأكمل كريستيانو رونالدو المتوج بجائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، والهداف التاريخي من جلوب سوكر: "جائزة أفضل لاعب رائعة، وأشكر زملائي وفريقي كاملًا".

وواصل: "فزت بهذه الجائزة لأنني سجلت وصنعت الكثير من الأهداف، وعلى المستوى الجماعي من الصعب الحصول على بطولة هنا في السعودية، فالهلال كان أفضل منا، والاتحاد الآن يتصدر الدوري".

وأتم كريستيانو رونالدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن نستمر في دفع عجلة التقدم، فأنا كنت بطلًا في كل مكانٍ، وأريد الفوز هنا في السعودية".