اجتماع طارئ لـ الكابينيت بعد عمليتي القدس

يعقد المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت)، مساء اليوم السبت، اجتماعًا طارئا لبحث التطورات في مدينة القدس عقب تنفيذ عمليتي إطلاق نار.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن الكابينيت سيعقد اجتماعه في مقر جهاز "الشاباك" بدلا من مقر وزارة الجيش بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الكيان.



يأتي الاجتماع عقب عمليتي إطلاق نار في مدينة القدس الأولى وقعت مساء أنس الجمعة في مستوطنة "النبي يعقوب" وأسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، فيما استشهد منفذها خيري علقم، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".



بينما وقعت العملية الثانية صباح اليوم السبت وأسفرت عن إصابة إسرائيليين أحدهما حالته حرجة، فيما أصيب منفذها قبل أن يتم اعتقاله.



وأعلنت شرطة الاحتلال صباح اليوم حالة التأهب إلى أعلى مستوى في جميع أنحاء الكيان، وقررت نشر وحدات خاصة بسبب التدهور الأمني الذي تشهده المدينة.