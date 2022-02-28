كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الفيوم تنظم ندوة حول ذكرى الإسراء والمعراج

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الفيوم، ندوة حول ذكرى الإسراء والمعراج، حاضر خلالها الدكتور وليد سعيد شيمي وكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد الحداد المدرس بقسم الشريعة بكلية دار العلوم، ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بالكلية

وقال الدكتور وليد شيمي، إن الإسراء والمعراج تعد إحدى معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن الأحداث البارزة في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما أنها أمر معجز يشبه ما كان للأنبياء السابقين عليهم السلام من معجزات تواكب عصورهم.

وأوضح أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء كمؤازرة ودعم رباني للنبي صلى الله عليه بعد فقد زوجته خديجة رضي الله عنها، إضافة إلى أن الصلاة فرضت في هذه الرحلة المباركة.

وأكد على ضرورة اليتحلي الشباب بالأخلاق الطيبة، والحفاظ على الأركان والقيم الدينية السمحة، وأن يناقشوا ويبحثوا في كافة الجوانب شريطة أن يكون النقاش بغرض الفهم لا إثارة الفتن، وأن يأتي متوافقًا مع القرآن والسنة.

من جانبه، أكد الدكتور سيد الحداد، على حرص الإنسان على أداء واجباته، وأن يقدم أعمالا مفيدة له وللآخرين من حوله.

كما أشار إلى أن الغرض من الندوات الدينية هو تقوية الجوانب الروحية والأخلاقية في نفوس الشباب، مضيفًا أن الدين الإسلامي كفل حرية التعبير والإبداع والتدبر، حيث تضمن القرآن الكريم الكثير من الآيات الداعية لذلك، وتضمنت الندوة بعض الفقرات من الإنشاد الديني وقراءة القرآن الكريم.