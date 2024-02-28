هوركاتش يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة دبي

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أكمل البولندي هوبرت هوركاتش عقد المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دبي المفتوحة للتنس، بفوزه على الأسترالي كريستوفر أوكونيل، مساء الأربعاء.

واحتاج هوركاتش لساعة و32 دقيقة لإقصاء أوكونيل بالفوز عليه بنتيجة 6/7 و4/6، ليتأهل البولندي المصنف الثالث في البطولة لمواجهة الفرنسي أوجو هومبرت المصنف الخامس في مواجهة قوية بدور الثمانية.

ويشهد دور الثمانية في بطولة دبي أيضا ثلاث مواجهات أخرى، حيث يلعب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول ضد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.

ويلعب الروسي الآخر أندريه روبليف المصنف الثاني في البطولة ضد الأمريكي سباستيان كوردا، بينما يلعب الكازاخي ألكسندر بوبليك المصنف السابع ضد التشيكي يري ليهيتشكا.

وتقام منافسات دور الثمانية ببطولة دبي المفتوحة للتنس، غدا الخميس.

وكان الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا تأهل لمواجهة الروسي دانييل ميدفيديف في دور الثمانية، مستفيدا من انسحاب منافسه التشيكي ياكوب مينسيك، وصيف بطولة قطر للتنس، بعد ساعة و13 دقيقة من المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

وتأثر مينسيك بإصابة أجبرته على الانسحاب أمام فوكينا، الذي فاز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6/7 وتقدم في المجموعة الثانية بنتيجة 1/صفر، ليتأهل لمواجهة ميدفيديف.

وكان ميدفيديف المصنف الأول في البطولة واجه صعوبة بالغة في إقصاء الإيطالي لورينزو سونيجو بعد مباراة امتدت ساعتين.

وحسم سونيجو المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة، 3/6 قبل أن ينتفض ميدفيديف ويفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 3/6 و3/6.

وبسيناريو أسهل تأهل الأمريكي سباستيان كوردا بالفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب بنتيجة 1/6 و0/6 في مباراة استمرت 43 دقيقة فقط.

وكانت منافسات الدور الثاني من بطولة دبي المفتوحة للتنس شهدت مفاجآت مدوية، اليوم الأربعاء،حيث أطاح التشيكي يري ليهيتشكا بالروسي كارين خاشانوف، الفائز مؤخرا ببطولة قطر المفتوحة للتنس بعد مباراة ماراثونية امتدت ساعتين و53 دقيقة.

وحسم خاشانوف المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6/7، إلا أن ليهيتشكا قلب الطاولة على منافسه بالفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6/7 و4/6.

كما ودع منافسات بطولة دبي أيضا البريطاني المخضرم أندي موراي بخسارته أمام الفرنسي أوجو هامبرت بنتيجة 2/6 و4/6.

في المقابل تأهل الروسي أندري روبليف بفوزه على الفرنسي الآخر أرتور كازو بنتيجة 4/6 و4/6.

وصعد لدور الثمانية الكازاخي ألكسندر بوبليك بالفوز على الهولندي تالون جريكسبور بنتيجة 6/7 و6/7.