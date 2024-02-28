زيلينسكي يزور ألبانيا في إطار تحركاته الدبلوماسية المكوكية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى ألبانيا في إطار دبلوماسيته المكوكية لحشد الدعم لبلاده التي مزقتها الحرب، في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضا في إمدادات المساعدات الغربية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن زيلينسكي قوله، في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي، إنه سيلتقي برئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في تيرانا، اليوم الأربعاء، في أعقاب زيارته للسعودية، لمناقشة مسائل «الدفاع والتعاون السياسي»، وسوف يشارك في قمة «أوكرانيا – جنوب شرق أوروبا» هناك.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن ألبانيا كانت من بين أكبر المساهمين في حلف شمال الأطلسي في المجهود الحربي لأوكرانيا على أساس نصيب الفرد.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بألبانيا خلال زيارة إلى تيرانا هذا الشهر، لكونها من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

كان زيلينسكي في حالة نشاط في الأسابيع الأخيرة، حيث طرح استراتيجية ذات شقين للسعي للحصول على شحنات جديدة من الأسلحة ومناقشة سبل إنهاء الحرب.

وقالت وكالة بلومبرج، إن أوكرانيا تعاني فيما يبدو بشكل متزايد من نقص في القوة النيرانية والذخائر على الجبهة مع روسيا، حيث تحرز القوات الروسية تقدما في المنطقة الواقعة أقصى شرقي البلاد بعد الاستيلاء على بلدة أفدييفكا هذا الشهر.