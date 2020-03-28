ميركل تحذر من تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم ، السبت ، من تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الأسابيع القليلة القادمة..قائلة : "إن الأعداد اليومية للعدوى الجديدة لا تعطينا أي سبب للتخفيف أو لتخفيف القواعد في ظل ارتفاع معدل الزيادة".

وأضافت ميركل ، في تسجيل فيديو موجه إلى الشعب الألماني ، "إن الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا لاتزال كبيرة وهو ما يتطلب مواجهته بتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة"..داعية الشعب الألماني إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة لمجابهة هذا الوباء.

وقالت: "إنني أشكر الجميع لأنهم غيروا سلوكياتهم وأنماط حياتهم بشكل واضح ؛ إلا أنني أحذر من فقدان الصبر بسبب القيود المفروضة لمواجهة كورونا".

وفيما يتعلق بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الألماني..أكدت ميركل أنه تم اتخاذ إجراءات من شأنها دعم الاقتصاد الألماني لمواجهة تداعيات هذا الوباء .. قائلة: "إننا نعمل من أجل توفير الأمن لبلادنا في هذا التوقيت المضطرب".