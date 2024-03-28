ربنا بيحبني ولا لا؟ علي جمعة يجيب عن أسئلة الطلاب في برنامج نور الدين

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، على أسئلة الطلاب في حلقة جديدة من برنامجه «نور الدين»، المذاعة عبر فضائية «الأولى»، اليوم الخميس.

وعما إذا كان الله يحب عباده أم لا، أوضح «جمعة» أن الإجابة على هذا السؤال تكون على مستويين، مضيفًا: «الأول أن الله قطعًا يحبك لأنك من مخلوقاته، فلو لم يحبك لما خلقك أصلًا وكنت عدمًا لا وجود لك في هذا الكون».

وأضاف: «المشكلة ليست في أن الله يحبك أم لا، لأنه واضح هو يحب من، المشكلة هو أنت بتحب ربنا؟ هنا السؤال الذي ينبغي على الإنسان أن يبدأ به وليس هو ربنا بيحبني ولا لا».

واستشهد بمقتطفات من شعر الإمام الشافعي: «تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع».

ولفت إلى أن الإنسان عندما يحب أخيه أو والده أو أحد المقربين منه فإنه يطاوعه، موضحًا أن الله – عز وجل – جعل النبي محمد النموذج الذي يتبعه المسلمون.

ودلّل على قوله، بالحديث النبوي: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، و«خذوا عني مناسككم»، وكذلك الآيات القرآنية: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا»، و«ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا».