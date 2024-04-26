في نقاط: سبب شيطاني وراء التحريض على قتل طفل شبرا الخيمة - هل هناك مزيد من الضحايا؟

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أعلنت النيابة العامة، النتائج الأولية في التحقيقات في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.

وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وبضبط المتهم واستجوابه أقر بارتكابه الجريمة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.

وفيما يلي أهم نتائج التحقيقات حتى الآن:

- طفل 15 عاما مقيم في الكويت تواصل مع شخص وطلب منه قتل طفل وتصوير الجريمة عبر "فيديو كول".

- حرض القاتل على ارتكاب الجريمة بزعم أنه سوف يدفع له 5 ملايين جنيه.

- المتهم سجل فيديو الجريمة بقتل الطفل وإخراج أحشائه من جسده.. وأرسله للمحرض الذي طلب منه ارتكاب جريمة أخرى لتسلم المبلغ.

- الكويت سلمت المتهم بالتحريض إلى مصر بعد جهد مشترك من النيابة العامة المصرية والإنتربول والسلطات الكويتية

- أكدت التحقيقات أن الهدف لم يكن تجارة الأعضاء بل بيع فيديو الجريمة بمبالغ فلكية عبر مواقع الإنترنت غير المشروعة



- قرر الطفل المحرض أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة.

- جار التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع.