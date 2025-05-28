إصابة 18 شخصًا في تصادم بين أتوبيس عمال وسيارة نقل بطريق الروبيكي

أُصيب 18 شخصًا بكدمات وجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع منذ قليل بين سيارة نقل وأتوبيس يقلّ عمالًا، وذلك بطريق الروبيكي في نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس يقلّ عمالًا تابعين لإحدى الشركات العاملة في صناعة الآيس كريم بمنطقة "6 مليون"، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متنوعة.

تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة، ويجري حاليًا رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.