نائبة رئيس وزراء بريطانيا تقدم استقالتها بسبب الضرائب



قدمت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، استقالتها، اليوم الجمعة، بعدما اعترفت بأنها لم تدفع ضريبة عقارية على منزل جديد.

وتعد راينر (45 عاماً) ثامن وأرفع الوزراء الذين خرجوا من فريق رئيس الوزراء كير ستارمر، كما أنها تعتبر الاستقالة الأكثر ضرراً لستارمر حتى الآن بعد أن قدم لها دعمه الكامل عندما اتُهمت لأول مرة بمحاولة تجنب دفع القيمة الصحيحة للضريبة عمداً، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت راينر، في رسالتها إلى ستارمر: "أنا نادمة جداً على قراري عدم طلب مشورة ضريبية إضافية متخصصة.. أتحمل المسئولية الكاملة عن هذا الخطأ".

وأوضحت راينر، التي استقالت أيضاً من منصبها كوزيرة ونائبة زعيم حزب العمال، أنه "نظراً للنتائج وتأثيرها على عائلتي، قررت الاستقالة".

من جانبه، قال ستارمر إنه "حزين جداً"، لأن فترة عمل راينر في الحكومة انتهت بهذه الطريقة، لكنه اعتبر أنها توصلت إلى القرار الصحيح.