تباشر النيابة الكلية في أكتوبر، التحقيقات حول مقتل مدرب سباحة على يد صديقه؛ بسبب خلافات مالية بينهما بالشيخ زايد.

وأمرت النيابة بحبس مدرب سباحة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بقتل صديقه بطعنة نافذة؛ بسبب خلاف على مبلغ مالي باقي ثمن دراجة نارية، واستعجلت النيابة تقرير الصفة التشريحية، وسرعة التحريات التكميلية حول الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم، الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهم دخل في مشادة كلامية مع المجني عليه؛ بسبب مطالبة الثاني بمبلغ مالي، على إثرها استل المتهم سلاحا أبيض "سكين"، وانهال على الضحية ليلقي مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا من غرفة النجدة، بوصول جثة "ح. ال."، مدرب سباحة في ناد شهير، في العقد الثالث من العمر، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن صديق المجني عليه "أ. ح"، مدرب سباحة في نفس النادي، وراء ارتكاب الواقعة، حيث تبين أن المجني عليه قام ببيع دراجة نارية للمتهم، وبدوره قام الأخير بتسديد جزء من ثمنها، وأكد لصديقه أنه سيحضر باقي المبلغ.

وأكدت التحريات أن المجني عليه والمتهم تقابلا يوم الواقعة، وجلسا ليشاهدا مباراة الأهلي والترجي، داخل شقة أحدهما، وعقب انتهائها طالب المجني عليه من صديقه "المتهم" باقي المبلغ، لكن الأخير لم يعط له شيئا، لذلك نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة بالصدر وفر هاربا.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.