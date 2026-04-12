كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المزيد من التفاصيل حول الخطة الأمريكية المرتقبة لحصار مضيق هرمز، قائلًا إنها ستستغرق بعض الوقت.

وقال في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، اليوم الأحد، إن حصار مضيق هرمز سيكون فعالًا، مشيرًا إلى أنه سيكون مشابهًا لحصار فنزويلا.

وأوضح أن الحصار سيبدأ قريبًا، لافتًا إلى اعتقاده بأن العديد من الدول وحلف الناتو يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز.

ونوه أن كل ما تستطيع إيران فعله في مضيق هرمز هو زرع الألغام، مؤكدًا أن مهمة تنظيف المضيق من الألغام لن تستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف: «نستقدم حاليا المزيد من كاسحات الألغام، وعلى بريطانيا أن تفهم أن دولا أخرى سترسل كاسحات ألغام إلى هرمز».

وجدد التنويه أن الحصار سيفرض على جميع السفن التي تدخل أو تغادر مضيق هرمز.

من جانبه، توعد الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة الأمريكية بـ«دوامات مميتة داخل مضيق هرمز».

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري، في تصريحات نقلتها وكالة «فارس»، إن «أي خطوة خاطئة داخل المضيق ستوقع العدو في دوامات مميتة».

ونشرت البحرية فيديو لمراقبة الوضع في مضيق هرمز بواسطة طائرات بدون طيار، مؤكدة أن «الحركة تخضع للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية».

وقبل قليل، علق مسئول أمريكي على تصريحات الرئيس دونالد ترامب، والتي أعلن فيها أن البحرية الأمريكية ستفرض حصارًا على جميع السفن التي تحاول الدخول إلى أو الخروج من مضيق هرمز.

وأوضح المسئول رفيع المستوى، في تصريحات لموقع «أكسيوس»، اليوم الأحد، أن «واشنطن تريد أن انتزاع ورقة الضغط بشأن هرمز من الإيرانيين».

وبحسب مصدر مطلع على المحادثات التي جرت في إسلام آباد، فإن بعض الخلافات تتعلق بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وفي تدوينته، وصف ترامب ما تفعله إيران بأنه «ابتزاز عالمي»، مؤكدًا أن «قادة الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لن يتعرضوا للابتزاز أبدًا».

وأوضح أنه أمر بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية واعتراضها إذا كانت قد دفعت رسوم عبور لإيران، مشددًا على أن «أي جهة تدفع رسومًا غير قانونية لن تحصل على مرور آمن في أعالي البحار».

وأكد ترامب أن البحرية الأمريكية ستبدأ في تدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في المضيق، مهددًا بأن «أي إيراني يطلق النار علينا أو على السفن السلمية سيتم تدميره بالكامل».

وذكر أن دولًا أخرى ستشارك في الحصار الأمريكي، الذي قال إنه يبدأ «قريبًا»، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران بالتربح من هذا العمل غير القانوني.

واعتبر ترامب أن هناك عارا كبيرا وضررا دائما لسمعة إيران، ولما تبقى من «قادتها»، قائلًا: «عليهم أن يبدأوا فورًا بعملية فتح هذا الممر المائي الدولي وبسرعة! إنهم ينتهكون كل القوانين الموجودة».

وتطرق ترامب لمباحثات إسلام آباد، قائلا إن «الاجتماع مع إيران بدأ في وقت مبكر من الصباح، واستمر طوال الليل — قرابة 20 ساعة».

ونوه أن «إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية»، مضيفًا: «من نواحٍ عديدة، النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من مواصلة عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل تلك النقاط لا تهم مقارنة بالسماح بامتلاك قوة نووية من قبل أشخاص متقلبين وصعبين وغير متوقعين».

ووصف ترامب المفاوضين الإيرانيين بأنهم «كانوا متصلبين جدًا بشأن القضية الأهم»، مجددًا التأكيد أن «إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا».