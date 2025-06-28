 الرئيس الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على قافلة قوات الأم - بوابة الشروق
السبت 28 يونيو 2025 10:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

الرئيس الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على قافلة قوات الأم

آصف علي زرداري
آصف علي زرداري
د ب أ
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 10:10 م

أدان الرئيس الباكساني آصف علي زرداري، اليوم السبت، بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قافلة لقوات الأمن في وزيرستان الشمالية .

وقال إن "إرهابيي جماعة فتنة الهندستان صدموا سيارة محمّلة بالمتفجرات بقافلة عسكرية"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأشاد الرئيس بتضحيات 13 جنديا من أبطال الوطن الذين استشهدوا خلال العملية، مضيفا: "هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم لضمان أمن الوطن".

وأكد قائلا: "لن تنسى الأمة تضحيات شهدائها أبدا"، وأضاف: "من ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن هم الأبطال الحقيقيون لنا".

وشدد على أن "مثل هذا الهجوم الجبان لن ينال من معنويات الأمة".

كما أعرب عن تقديره لقوات الأمن "التي تمكنت من القضاء على 14 عنصرا من الخوارج في وزيرستان الشمالية ".

وأضاف: "الأمة الباكستانية وقواتها الأمنية مصممة على القضاء التام على الإرهاب المدعوم من الهند".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك