الرئيس الباكستاني يدين الهجوم الإرهابي على قافلة قوات الأم

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أدان الرئيس الباكساني آصف علي زرداري، اليوم السبت، بشدة "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف قافلة لقوات الأمن في وزيرستان الشمالية .

وقال إن "إرهابيي جماعة فتنة الهندستان صدموا سيارة محمّلة بالمتفجرات بقافلة عسكرية"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وأشاد الرئيس بتضحيات 13 جنديا من أبطال الوطن الذين استشهدوا خلال العملية، مضيفا: "هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم لضمان أمن الوطن".

وأكد قائلا: "لن تنسى الأمة تضحيات شهدائها أبدا"، وأضاف: "من ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن هم الأبطال الحقيقيون لنا".

وشدد على أن "مثل هذا الهجوم الجبان لن ينال من معنويات الأمة".

كما أعرب عن تقديره لقوات الأمن "التي تمكنت من القضاء على 14 عنصرا من الخوارج في وزيرستان الشمالية ".

وأضاف: "الأمة الباكستانية وقواتها الأمنية مصممة على القضاء التام على الإرهاب المدعوم من الهند".