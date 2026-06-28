الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية

أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت أنه ضرب عدة أهداف في إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، مواصلا بذلك سلسلة من الهجمات التي زعزعت وقف إطلاق النار الهش.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن طائرات عسكرية أمريكية استهدفت "البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة، وقدرات زرع الألغام" في أعقاب هجوم على سفينة تجارية صباح يوم السبت.

ويأتي هذا الحادث بعد تبادل مماثل للضربات حدث قبل أيام فقط، عندما ضربت طائرة مسيرة إيرانية سفينة تجارية قبالة سواحل عمان يوم الخميس، ورد الجيش الأمريكي بضربات في اليوم التالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الإيرانية هاجمت ناقلة النفط "كيكو" بطائرة مسيرة انتحارية، وكانت الناقلة محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام وتبحر عبر مضيق هرمز.

وذكر الجيش الأمريكي أن "إيران كان لديها فرصة لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار" لكنها "اختارت ألا تفعل ذلك" عندما هاجمت قواتها الناقلة "كيكو".

وأفاد التلفزيون الحكومي الإيراني بوقوع انفجارات شمال مضيق هرمز.