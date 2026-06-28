صفارات الإنذار تدوي في البحرين وسط تقارير عن هجوم إيراني

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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء البلاد محذرة من غارات جوية، وسط تقارير تتحدث عن هجوم إيراني يستهدف القواعد الأمريكية.