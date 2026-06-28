صفارات الإنذار تدوي في البحرين وسط تقارير عن هجوم إيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء البلاد محذرة من غارات جوية، وسط تقارير تتحدث عن هجوم إيراني يستهدف القواعد الأمريكية.