 صفارات الإنذار تدوي في البحرين وسط تقارير عن هجوم إيراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفارات الإنذار تدوي في البحرين وسط تقارير عن هجوم إيراني

وكالات
نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 2:59 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 2:59 ص

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء البلاد محذرة من غارات جوية، وسط تقارير تتحدث عن هجوم إيراني يستهدف القواعد الأمريكية.


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