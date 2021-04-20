شبح الإفلاس يخيم على مصر المقاصة بنهاية الموسم

أصبح نادي مصر المقاصة مهددا بالإفلاس خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعانى منها الفريق، وعدم وجود راع حتى الآن لإنقاذ الفريق الفيومي من الموقف المتأزم الذي يعاني منه.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الغضب بين اللاعبين فى ظل عدم سداد المستحقات المالية لهم لعدة أشهر ماضية، وهدد عدد من اللاعبين الكبار داخل الفريق بالرحيل عن المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل قناعاتهم بأن الوضع لا يسمح ببقائهم مع الفريق أكثر من ذلك.

وبات مسئولو المقاصة فى ورطة حقيقية فى الوقت الحالى نتيجة تراكم المستحقات المالية لدى الجهاز الفنى واللاعبين، وبدأ مسئولو المقاصة فى مخاطبة الشركة الراعية من جديد فى محاولة لإنقاذ الموقف المالى الصعب.

وتعد الفلوس المتأخرة للمقاصة لدى الشركة الراعية هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها المقاصة وقدرة الاستمرار حتى نهاية الموسم الكروى الجاري من دفع رواتب الجهاز الفنى واللاعبين وإقامة معسكرات الفريق.

وتسببت الأزمة المالية للمقاصة فى حرمان الجهاز الفنى بقيادة محمد عبدالجليل من إقامة معسكر مغلق للفريق بإحدى المدن الساحلية مثلما كان الأمر فى الماضي واستغلال فترة التوقف الدولى بأفضل شكل ممكن.