زعيم كوريا الشمالية يهدد بمحو الجيش الكوري الجنوبي: بلادي مستعدة لأي صراع مع واشنطن

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن بلاده "مستعدة تماما" لأي صراع مع الولايات المتحدة، محذرا في الوقت نفسه حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وجيشها من أنهما سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الخميس.

وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال الاحتفال بالذكرى الـ69 للهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953، حيث يتخذ يون موقفا متشددا من "استفزازات" كوريا الشمالية، بما في ذلك بناء منصة للضربات الاستباقية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال كيم في الخطاب الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: "إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكريون يفكرون في تحدينا عسكريا ويعتقدون أن بإمكانهم تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي بناء على وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فهم مخطئون".

وأضاف كيم أن نظامه "مستعد تماما" لأي صراع عسكري مع الولايات المتحدة.

وتطلق بيونج يانج على العيد الوطني اسم يوم النصر في حرب تحرير الوطن الأكبر، أو اختصارا "يوم النصر".