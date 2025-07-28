 جانتس: الدول العربية وليس الجيش الإسرائيلي هي التي يجب أن تدير قطاع غزة - بوابة الشروق
الإثنين 28 يوليه 2025 6:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جانتس: الدول العربية وليس الجيش الإسرائيلي هي التي يجب أن تدير قطاع غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 28 يوليه 2025 - 5:41 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يوليه 2025 - 5:41 م

قال رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني جانتس أن مهمة الجنود الإسرائيليين هي حماية إسرائيل وليس سكان غزة، معتبرا أن القطاع يحتاج إلى إدارة عربية خارجية لإدارة الشؤون المدنية.

وكتب جانتس على "منصة إكس"، "دور الجيش الإسرائيلي هو حماية الإسرائيليين، وليس سكان غزة. لقد حذرتُ، وأحذر مجددا، من أننا نتجه نحو وضع سيُضطر فيه أطفالنا للتعامل مع مياه الصرف الصحي في غزة".

وأضاف: "إن التقارير الواردة من الميدان عن الجنود المكلفين بتأمين قوافل الغذاء وأعمال البنية التحتية خطيرة ومثيرة للقلق؛ فهذه ليست مهمتهم. لقد حان الوقت للسعي إلى حل يتضمن إدارة دول عربية لإدارة غزة"، بحسب وكالة "معا"ً الفلسطينية.

وتابع: "ستبقى السيطرة الأمنية، ويجب أن تبقى، في أيدينا. لكن يجب ألا يخاطر مقاتلونا بحياتهم لحماية سكان غزة".

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