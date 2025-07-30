أستراليا تلوّح بالاعتراف بدولة فلسطين

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: ننتظر توافر الشروط المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأربعاء، إنه ينتظر توافر الشروط المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب توقيع أستراليا على إعلان نيويورك، بحسب ما أوردته "أيه بي سي نيوز" الإخبارية.

وأفاد ألبانيز، أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون ممكنا "إلا إذا توافرت الشروط المناسبة"، دون مزيد من التفاصيل بشأن هذه الشروط.

وأشار إلى أن هذا الإعلان لا يمكن إصداره إلا مرة واحدة.

وعلقت "أيه بي سي نيوز" بأن ألبانيز، "يمهد الطريق لتحول تاريخي" في السياسة الأسترالية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.