الري: معدلات الأمطار على منابع النيل في أغسطس حول المعدل الطبيعي

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ذكرت وزارة الموارد المائية والري، أن معدلات الأمطار على منابع نهر النيل خلال شهر أغسطس حول المعدل الطبيعي حتى الآن.

واستعرضت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الري الدكتور هاني سويلم، معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وتناول الاجتماع موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

كما استعرضت اللجنة الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين كافة.