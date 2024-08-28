مسئول فلسطيني: محمود عباس يجري اتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي بالضفة وغزة

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قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وندد الشيخ، في بيان صادر عن مكتبه، بالعملية العسكرية الإسرائيلية على شمال الضفة، بحسب وكالة الأناضول.

وقال الشيخ: «على المجتمع الدولي التحرك الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم والعدوان وحماية شعبنا في الضفة الغربية من الاحتلال وعدوانه المتواصل ووقف الحرب على قطاع غزة».

وحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على عدوان الاحتلال في الضفة وحربه على قطاع غزة التي ستزيد من حالة التصعيد وستدفع لتدهور الأوضاع التي يتحمل الاحتلال المسئولية عنها، كما دعا الولايات المتحدة إلى التدخل العاجل.

ولفت الشيخ إلى أن عباس قرر قطع زيارته للعاصمة السعودية الرياض، في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة الغربية.

وأضاف: «يُجري الرئيس اتصالات مكثفة لوقف العدوان على الضفة وغزة، وقد أصدر توجيهاته لكل جهات الاختصاص للتحرك فورًا وتوفير الاحتياجات لأبناء شعبنا».

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.