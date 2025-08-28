إخلاء شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد تحدي المصطافين للتحذيرات وارتفاع الأمواج

شهد شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، إخلاءً كاملًا للرواد، عقب محاولات متكررة من بعض المصطافين للنزول إلى البحر رغم التحذيرات المسبقة من خطورة ارتفاع الأمواج وعدم استقرارها.

وقامت إدارة الشاطئ، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ والجهات التنفيذية، بتكثيف الجهود لإخراج المصطافين ومنع أي محاولات جديدة للنزول، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال أحمد أمين، أحد مشرفي الشاطئ، لـ"الشروق"، إن عددًا من المصطافين حاولوا دخول البحر رغم غلق البوابات ورفع الرايات الحمراء، موضحًا أن الأمواج شديدة الارتفاع وتشكل خطورة بالغة، مشيرا إلى أن القرار بالإخلاء الفوري جاء حرصًا على سلامة الجميع.

من جانبه، شدد أيمن محمد، أحد أفراد فرق الإنقاذ، على أن السباحة في هذه الظروف تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المصطافين، حتى للمتمرسين منهم، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات والرايات التحذيرية هو السبيل الوحيد للسلامة.

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قد أعلنت في بيان سابق رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، ما يعني الإغلاق الكامل وعدم استقبال الرواد، فيما أكدت محافظة الإسكندرية قرار الغلق استنادًا إلى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن اضطراب حركة الملاحة على سواحل (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم)، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.