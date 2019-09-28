9 إصابات إثر انفجار في ناقلة نفط راسية بمدينة أولسان الكورية الجنوبية

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أصيب 9 أشخاص بجراح في انفجار وقع على متن ناقلة نفط يجري إصلاحها في المرفأ بمدينة أولسان الكورية الجنوبية، اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوية عن السلطات المحلية قولها إن 25 شخصا كانوا على متن الناقلة، المسجلة في جزر كايمان، وقت وقوع الحادث.

وأوضحت الوكالة أنه تم انقاذ كل الاشخاص الذين كانوا على متن الناقلة، ويقوم خفر السواحل بالتحقيق لتحديد سبب حدوث الانفجار.

وامتدت النيران الناجمة عن الانفجار إلى سفينة شحن أخرى، وتم أيضاانقاذ كل أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا.

يذكر أن مدينة أولسان تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سول، وتطل على بحر اليابان.