مورينيو: تشيلسي اليوم مختلف تمامًا عن تشيلسي أيام أبراموفيتش

أعرب جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لبنفيكا، عن حزنه لرؤية تراجع مستوى ناديه السابق تشيلسي منذ رحيل المالك الروسي رومان أبراموفيتش، مؤكدًا أن الفريق اللندني فقد هويته التي كان يتميز بها في فترة ازدهاره.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية قبل عودته إلى ملعب “ستامفورد بريدج” لمواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا: “تشيلسي أبراموفيتش، تشيلسي الذي صنعناه، كان ناديًا بطلاً يفوز بكل شيء. كنا نفوز كل موسم معي ثم مع أنشيلوتي، وكونتي، وتوخيل. كان النادي آلة للفوز”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “ثم حدث تغيير كبير مع استثمارات ضخمة وفترة بدت خلالها الأمور بلا اتجاه واضح، مع تراكم اللاعبين وإنفاق الملايين دون وجود فلسفة محددة. بالنسبة لي كشخص يحب النادي كان ذلك صعبًا”.

ورغم ذلك أبدى مورينيو تفاؤله بشأن المستقبل، مشيرًا إلى أن الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي يعد خطوة مهمة تعيد لتشيلسي ثقافة الفوز وروح البطولات التي اعتاد عليها.