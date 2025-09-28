التونسي أحمد مزهود رجل مباراة مودرن سبورت وفاركو في الدوري

حصد التونسي أحمد مزهود لاعب فريق مودرن سبورت جائزة رجل المباراة أمام فريق فاركو بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة مودرن سبورت أمام فاركو، في مباراة شهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

تقدم فاركو في الدقيقة 55 عن طريق أحمد شعبان، الذي استغل كرة مرتدة من حارس مودرن سبورت ليضعها في الشباك، مانحًا فريقه الأفضلية.

لكن في الدقيقة 98، نجح مودرن سبورت في تسجيل هدف التعادل القاتل عن طريق جابر كامل بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، ليقتنص نقطة ثمينة ويحرم فاركو من انتصار كان قريبًا للغاية.