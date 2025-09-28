اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة والقدس وسط تشديد عسكري

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، تخللها تشديد على الإجراءات العسكرية وحواجز أعاقت حركة المواطنين، حسب ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عدة أشخاص بينهم أسرى محررون، حيث جرى توقيف سالم محمد الأسعد من بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وعبد الرحمن أمجد خضيرات من بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى اعتقال الفتى مؤمن عفانة /16 عاما/ من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، والأسير المحرر عيسى العباسي من حي سلوان في القدس الشرقية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدات والقرى، ونصبت حواجز عدة في محيط مدينتي روابي وبيرزيت، ما تسبب بازدحامات مرورية وتأخير تنقل المواطنين. كما أفادت مصادر محلية بتعرض شبان للضرب المبرح خلال اقتحام بلدة ترمسعيا.

إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عسكر القديم شرق نابلس ومناطق أخرى في المحافظة، وداهمت منازل دون أن يبلغ عن اعتقالات إضافية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ نحو عامين، والتي انعكست بتصاعد التوتر في مدن وبلدات الضفة.

وبحسب منظمات حقوقية، تشهد المناطق الفلسطينية زيادة في وتيرة الاعتقالات والمداهمات الليلية، بالتزامن مع تضييق على حركة السكان عبر الحواجز العسكرية.

وعلى صعيد آخر، تستمر جرائم القتل داخل المجتمع العربي في إسرائيل بالارتفاع، حيث قتل شاب /39 عاما/ من الناصرة في جريمة إطلاق نار بمدينة الخضيرة الليلة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا جرائم العنف والجريمة المنظمة في صفوف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى 188 شخصا منذ بداية العام، بينهم ثلاثة خلال الأسبوع الأخير.