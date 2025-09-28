ماليزيا تدعو للحد من سلطة الفيتو في مجلس الأمن ومعاقبة إسرائيل

دعا وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، يوم السبت، إلى إلغاء أو تقليص سلطة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، وفرض عقوبات ملموسة على إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ80، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، تطرق فيها إلى الأوضاع في قطاع غزة.

وفي سياق حديثه عن الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة، عبر حسن عن استغرابه من الاحتفال بهذه المناسبة، متسائلًا: "هل يجب أن نهنئ أنفسنا على عجزنا عن إنهاء احتلال فلسطين؟".

ودعا الوزير الماليزي، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والاستعداد لتقديم دعم طويل الأمد لدولة فلسطين المستقلة.

كما شدد على أن العدوان الإسرائيلي على قطر في 9 سبتمبر الجاري، يعد انتهاكًا لسيادة دولة أخرى وإهانة لكل جهود المصالحة.

وشنت إسرائيل، هجومًا جويًا على قطر، رغم دورها الوسيط إلى جانب مصر وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وتل أبيب؛ للتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأكد حسن، التزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني لا يُعد كافيًا.

وشدد على ضرورة إلغاء أو الحد من استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا الحاجة إلى استعادة سلطة الجمعية العامة للأمم المتحدة.