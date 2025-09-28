 العاصفة الاستوائية بوالوي تضرب وسط فيتنام بعد مقتل 11 شخصا في الفلبين - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 4:41 م القاهرة
العاصفة الاستوائية بوالوي تضرب وسط فيتنام بعد مقتل 11 شخصا في الفلبين

هانوي - (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 4:29 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 4:29 م

ذكرت وسائل إعلام رسمية فيتنامية، اليوم الأحد أنه بعد مقتل 11 شخصا في الفلبين، ضربت العاصفة الاستوائية بوالوي مقاطعات وسط فيتنام، مسببةً فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق مطارات.

ووصلت العاصفة، التي تقويها أجواء البحر الدافئة وتتحرك بسرعة غير معتادة، إلى اليابسة في وسط فيتنام مساء اليوم الأحد، قبل الموعد المتوقع سابقا.

ومصحوبة برياح قصوى تجاوزت سرعتها 130 كيلومترًا في الساعة عند بؤرة العاصفة، ضربت العاصفة الساحل الواقع شمال مدينة فينه في مقاطعة نجي آن.

ومع ذلك، كانت الموجات الخارجية من العاصفة قد تسببت بالفعل في فيضانات في المناطق الوسطى، حيث تم الإبلاغ عن فيضانات في مدينة دا نانج الساحلية أمس السبت.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في فيتنام، من أن العاصفة قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأمواج عاتية يصل ارتفاعها إلى مترين على طول الساحل.

