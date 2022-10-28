فشل نادي الزمالك في التتويج بالثلاثية المحلية مساء اليوم الجمعة، بعد خسارته أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة كأس السوبر المصري.

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة الـ 12 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وجمع فريق الزمالك بين مسابقتي الدوري والكأس مرتين في تاريخه منذ نشأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001، ولكنه لم يستطع التتويج بالثلاثية المحلية حتى الآن.

وحقق الزمالك الثنائية المحلية في موسم 2014 - 2015، ولكن خسر أمام النادي الأهلي بنتيجة 3 - 2 في مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت حينذاك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكرر النادي الأهلي فوزه على غريمه التقليدي الزمالك مرة أخرى مساء اليوم، في مباراة السوبر المصري لموسم 2021 -2022، ليحرمه من الثلاثية المحلية التاريخية للمرة الثانية.