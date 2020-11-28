نسخ إلكترونية من الدستور والقانون على تابلت أعضاء الشيوخ بحقيبتهم البرلمانية الجديدة

بدأت الأمانة لمجلس الشيوخ ، اليوم السبت توزيع شنط أعضاء المجلس الـ300 المتضمنة التابلت ونسخة إلكترونية من الدستور، وجميع الملفات ذات الصلة باحتياجات عمل الأعضاء علي مدار الخمس سنوات المقبلة، ولكن بشكل إلكتروني.

ويوجد بداخل الشنطة التابلت ودبوس مطبوع عليه شعار مجلس الشيوخ واتنين بادج سيارة، وقد تسلم أعضاء مجلس الشيوخ المتواجدين الآن بمقر المجلس لمناقشة مقترحاتهم علي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن اجتماع اللجنه اليوم جاء لنظر مقترحات الاعضاء علي ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة.